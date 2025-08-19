A Tolfa il XVI Drappo dei Comuni lo vince Tarquinia col cavallo Ceommo Ramon • Terzo Binario News

Domenica nella finale al cardiopalma corsa lungo la pista costeggiata di spettatori ha trionfato il mezzosangue cavalcato da Manolo Filippini

Il Drappo 2025: splendide emozioni e batterie al cardiopalma a Tolfa.

Il 17 agosto il Viale d’Italia ha accolto la XVI edizione del Drappo dei Comuni, la storica corsa al fantino, che quest’anno, per la prima volta, ha visto la partecipazione di 12 cavalli e quindi 12 comuni dell’area Città Metropolitana di Roma Capitale e Provincia di Viterbo.

E così, a partire dalle ore 16, dodici esemplari di velocità e bellezza si sono affrontati in ben 13 batterie, sul Viale d’Italia trasformatosi in una splendida pista interrata con doppia transennatura nel rispetto assoluto dell’attuale normativa in vigore, tra i tanti appassionati che dai lati stradali e balconi hanno assistito alla manifestazione.

La manifestazione è iniziata alle ore 15 con la sfilata, sapientemente organizzata dalla Proloco, delle istituzioni, preceduti da un corteo di bambini e dalla Banda Giuseppe Verdi di Tolfa, dal cavaliere Stefano Della Corte e dalla dama Sara Corrado vestiti con i colori Bianco/Rosso del comune di Tolfa, dalla carrozza con le due madrine dell’evento, Miss Tarquinia Chiara Ventolini e Miss Giuria popolare Alessandra Luchetti per il comune di Tolfa. A chiudere il corteo, i 12 comuni partecipanti alla gara, con i loro gonfaloni e i rappresentanti istituzionali: Allumiere, Blera, Canale Monterano, Campagnano di Roma, Civitavecchia, Formello, Ladispoli, Oriolo Romano, Santa Marinella, Tarquinia, Vejano.

La giornata è giunta al termine della settimana dedicata al cavallo, in quella che è l’unica città in Italia, Tolfa, a dare il nome alla razza autoctona del Cavallo tolfetano: una settimana in cui si sono svolti la 55^ edizione del Torneo dei Butteri regionale, il VII Drappo degli Anelli tra le 7 squadre rionali e la XVI edizione del Drappo dei Comuni, preceduta dalla cena di gala in piazza e dall’elezione di miss Drappo.

Le 13 batterie si sono così svolte: 6 batterie di qualificazioni, 3 batterie di quarti di finali, 2 semifinali, batteria per il 3’ e 4’ posto ed infine, la finale.

I primi a battere la pista in corsa sono stati Valyrya per il comune di Allumiere con il fantino Olivetti contro Donna per il comune di Santa Marinella che ha visto per la prima volta gareggiare la fantina Marianna Filippone, a seguire l’Anglo araba Floria abbinata al comune di Vejano cavalcata da Cristian Fois ha battuto i colori giallo/blu di Canale Monterano con Giuseppe Cannarella su Finimondo dopo una splendida partenza a traina appaiati; per Campagnano Enapay con il fantino Cecaloni nulla da fare contro la plurivincitrice Bosea (anni 2022-2023) con il suo fantino storico Mario Mocci come pure per Finps cavalcato da Giulio Chioffi contro Caente da Campeda con il fantino Andrea Bertini. Nella quinta batteria Ceommo Ramon abbinato al comune di Tarquinia con il fantino Manolo Filippini ha battuto Minerva da Clodia (Civitavecchia) con il fantino Angelo Crocicchia ed infine Coram Lathe della scuderia Carducci ha sconfitto Fiume Tirso per la scuderia Colognesi abbinato al comune di Tolfa.

I sei cavalli hanno proceduto nelle successive batterie che hanno portato alle due semifinali: Valyrya contro Bosea e Ceommo contro Floria AA. La finale vinta dall’imprendibile Ceommo Ramon per la scuderia Marcelli su una sempre splendida e valida Bosea da Clodia della scuderia La Sughera, cavalcata da Mario Mocci per Ladispoli, con una gara al cardiopalma poco prima delle 21.

Primo drappo dunque al comune di Tarquinia che entra nell’albo d’oro dei Drappi e che era rappresentato dal presidente del Consiglio Alberto Blasi.

A loro lo stendardo opera dell’artista Mariangela Arcangeli Pennesi che lo ha descritto come un omaggio alla comunità di Tolfa capace di far convergere il suo passato di tradizioni verso le generazioni future.

Le tredici batterie sono state scandite dalle voci di Eros Capocchia e Lucia Tagliani che hanno commentato, in un simpatico duetto, aneddoti del paese, grandi nomi del passato e ricordi di una tradizione secolare che continua instancabile ad affascinare la comunità.



Nella foto, per il comune di Tarquinia Alberto Blasi, il fantino Manolo Filippini, la sindaca Stefania Bentivoglio, e i fratelli Marco e Angelo Marcelli con le mascotte della scuderia omonima, e il drappo 2025.

“La corsa dei cavalli è un evento di grande bellezza ed energia. Un evento molto impegnativo e profondamente radicato nel tessuto sociale tolfetano che per la peculiarità del suo percorso e della sua partenza a traina è sicuramente una delle corse in provincia più attese ed importanti – spiega la sindaca Stefania Bentivoglio – ancora una volta abbiamo avuto l’occasione di ospitare tutto il mondo del Cavallo e di far sì che Tolfa sia sempre più il luogo e la città legata a questo mondo. Un ringraziamento a tutti coloro che collaborano all’organizzazione e alla riuscita dell’evento, dalla Proloco allo staff organizzatore della cena insieme ai ristoratori di Tolfa, alla Fidapa e al Centro La Rocca Aps per Miss Drappo, a tutti i volontari, alla Protezione civile di Tolfa e Allumiere, alle Forze dell’Ordine, alle artiste che hanno dipinto i Drappi (quello del VII Palio degli anelli è di Valentina Mariani, ndr), alle aziende che sostengono l’evento, ai rioni, alle scuderie e ai comuni partecipanti e a tutte quelle realtà che ci sostengono”.