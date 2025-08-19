Musica, a Tolfa applausi per la "B-And Wind Orchestra" all'anfiteatro della villa comunale • Terzo Binario News

Un’altra “chicca” offerta dall’Amministrazione Comunale di Tolfa in occasione del XVI Drappo dei Comuni corso domenica 17.

Ad arricchire le serate organizzate a corollario deila competizione equestre, la sindaca Stefania Bentivoglio e il consigliere Tiziano Tedesco hanno messo a segno sabato 16 un altro bel colpo che ha stupito il pubblico tolfetano e i visitatori. Nel suggestivo contesto dell’Anfiteatro Pompilio Tagliani della Villa Comunale, si è svolto il concerto della B-AND WIND ORCHESTRA che ha portato lo spettacolo “Orchestra ma non troppo”, Ideato dalla Music & Art Managemt, e diretto dal Maestro Gianluca Cantarini. A presentare sono state Cristiana Boriosi e Catia Cuoridleone.

Un viaggio tra la musica swing e Jazz, passando per le colonne sonore da cinema del maestro Morricone e per finire con i grandi classici del Tango argentino del maestro Astor Piazzolla. Non sono passati inosservati gli strumenti solisti, Gabriele Borro, Patrizio Destriere e Roberta scacchi ai sax Nicola Funarola e Ciro Principe al trombone Michele Petrignani e Gabriele Tamiri alle trombe. non ultimi i solisti al clarinetto Alessandro Aureli Leonardo Cilento ed Amanti Antonio nonchè tutta la sezione percussioni. E ancora la fantastica ballerina Aurora Vannicola e la splendida voce della cantante Anna Ragozzino che hanno impreziosito l’esibizione della B-AND WIND ORCHESTRA“.

“il sacrificio e la passione per la musica sono stati ampiamente ripagati – afferma Felice Napolitano ideatore e promotore dell’orchestra -. Senza il sostegno dela sindaca Stefania Bentivoglio questa serata non sarebbe stata possibile”.

“Un evento unico mai ascoltato qui a Tolfa – aggiunge il consigliete Tiziano Tedesco -. Siamo fieri di aver dato risalto ad un progetto nato nel comune di Santa Marinella così importante. Ci auguriamo future collaborazioni. La musica che unisce, l’amore e la passione sono gli ingredienti che hanno esaltato la città di Tolfa sabato sera davanti ad un pubblico entusiasta che ha applaudito l’evento, auspicando una replica futura”

La Music & Art Management ringrazia tutta l’Amministrazione Comunale per la fiducia, il supporto tecnico e l’ospitalità.