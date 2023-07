"Dal Mito alla Storia", alle Terme Taurine la rassegna teatrale della Pro Loco Civitavecchia • Terzo Binario News

Giunta alla quarta edizione, torna anche quest’anno la rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” organizzata dalla Pro Loco cittadina presso l’area archeologica delle Terme Taurine.

La rassegna, che ha come tema la rilettura in chiave moderna della grande letteratura, è finanziata dall’Enel come main sponsor, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, e dalla BCC Roma Agenzia di Civitavecchia.

Tre, come sempre le rappresentazioni previste, sotto la direzione artistica di Gino Saladini. Si inizierà sabato 15 luglio alle ore 21 con “Fabvla” di Alessandro Bassetti e Valentina Traini. In scena la Compagnia Tìaso Teatro.

Venerdì 21 sarà la volta di “Favole Chiare”, spettacolo dedicato soprattutto ai bambini e sabato 22 luglio andrà in scena “Favole scure”.

Entrambi gli spettacoli sono di Gino Saladini e Anthony Caruana. Reciteranno Luigi Florio, Elisa Tassi, Leonardo Papa e Eugenio Chiantera. Per la parte musicale Marco Manovelli, Anthony Caruana, Ermanno Pizzardi, Gino Fedeli, Massimo Pelo, Fabio Pizzardi con musiche originali di Saladini, Caruana. Le coreografie sono di Desiree Benevieri.



La programmazione si concluderà il 28 e 29 luglio con due repliche alle ore 21 e alle 22,15 con “L’ultima bugia di Pinocchio” di F. Range per la regia di Francesco Angeloni e Chiara Barbera. Le coreografie sono di Laura Farina. In scena la Compagnia Avanzi di Scena e gli attori e le comparse della Pro Loco di Civitavecchia.

Le scenografie e i costumi dell’intera rassegna sono della Pro Loco di Civitavecchia realizzati dalla costumista Elisabetta Ciciani.

“L’iniziativa rientra a pieno titolo nelle azioni di valorizzazione del sito archeologico delle Terme Taurine, da sempre svolte dalla Pro Loco – sostiene la Presidente Maria Cristina Ciaffi – oltre a puntare fortemente sulla cultura quale ruolo fondamentale per la crescita e lo sviluppo delle comunità e dei territori.

Per l’edizione di quest’anno, abbiamo individuato le favole come filo conduttore della rassegna. Favole come mito, con un intento etico o educativo e che rivelano un racconto che sa di contemporaneità e una morale che si evolve insieme alla società che rispecchia e che critica”.

Per info e prenotazione obbligatoria chiamare il n. 3383279798 anche WhatsApp,

oppure tramite mail a prolocolocivitavecchia@gmail.com