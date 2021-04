D'Achille entra in Forza Italia Bracciano - Terzo Binario News

L’Assessore all’Urbanistica del Comune di Bracciano, Avv. Alessandro D’Achille ha aderito formalmente a Forza Italia andando a rafforzare la presenza del Partito azzurro nell’ Amministrazione comunale .

Si è tenuto in Comune un meeting operativo con il Sindaco, Armando Tondinelli, la Capogruppo, Avv. Silvia Fiori ed il Coordinatore Provinciale del Partito azzurro,On. Alessandro Battilocchio per fare il punto della situazione in vista delle prossime sfide.

Nei prossimi giorni Forza Italia Bracciano , compatibilmente con le normative legate alla pandemia, organizzerà un incontro con iscritti e simpatizzanti per programmare i prossimi appuntamenti politici ed impegni amministrativi in città.