Da via del Faro a via Passo della Sentinella con la cocaina: 30enne arrestato a Fiumicino - Terzo Binario News

Gli uomini del commissariato Fiumicino hanno arrestato I. E. – 30enne romano – mentre stava percorrendo via del Faro in direzione Passo della Sentinella, soffermandosi in zone note come aree di spaccio.

L’uomo sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 11,3 grammi di cocaina e dalla perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti e sequestrati 3,8 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento.