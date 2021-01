Ottavia: nuovi marciapiedi, riqualificati asfalto e percorsi per non vedenti - Terzo Binario News

“Nel quartiere di Roma dove abito, borgata Ottavia, molti cittadini per raggiungere la stazione ferroviaria di Ipogeo degli Ottavi sono stati costretti in questi anni a percorrere centinaia di metri in via Trionfale dove non ci sono marciapiedi o sono gravemente danneggiati. Questo rappresenta un grande pericolo. Nei prossimi giorni il Dipartimento Lavori Pubblici inizierà a costruire nuovi tratti di marciapiede tra via Barellai e via del Casale Sansoni”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma, che ha ricordato gli interventi in arrivo nella zona del Municipio XIV.

“Altri marciapiedi invece verranno adeguati – ha spiegato Raggi – per riportare sicurezza a questo tratto di via Trionfale, lungo tre chilometri, verranno riqualificati anche l’asfalto e i percorsi Loges per persone non vedenti e ipovedenti. Realizzeremo, poi, un nuovo marciapiede e un attraversamento pedonale più sicuro in prossimità di via Benedetto Bacchin”.

Luciano Naticchioni, consigliere del M5S e presidente della commissione Mobilità, Turismo e Commercio di Monte Mario, ha ricordato: “Un semaforo nuovo sarà installato all’altezza in via del Casal Sansoni, zona Ipogeo degli Ottavi. Era un progetto in cantiere, ma era necessario lo sblocco delle risorse per partire. L’intervento era atteso, perché in quel punto nel tempo si sono verificati degli incidenti. E poi partiranno i lavori per i marciapiedi. Non era in programma di fare tutto insieme, sono due percorsi diversi. Però abbiamo atto in modo di far coincidere le cose, accelerare i tempi”.