Da oggi entra in vigore l'orario ferroviario estivo sulla Fl5 • Terzo Binario News

Da oggi entra in vigore l’orario ferroviario estivo sulla Fl5, che resterà attivo fino al 9 dicembre 2023. sulla Roma-Civitavecchia c’è qualche novità rispetto a quello invernale, con incrementi di corse e dei prolungamenti. In particolare fra giugno e settembre.

Nel dettaglio il Roma Termini delle 7:42 fino a Ladispoli, dal 13 giugno al primo settembre, sarà prolungato a Civitavecchia, con fermate a Marina di Cerveteri, Santa Severa e Santa Marinella. Nello stesso periodo il Ladispoli – Roma Termini delle 8:42 avrà origine da Civitavecchia, con fermate a Santa Severa e Marina di Cerveteri.

Poi ci sono i nuovi treni festivi: uno, con partenza da Roma Termini alle 8:42 con arrivo a Civitavecchia alle 9:59 che fermerà in tutte le stazioni e circolerà sempre dal 13 giugno al primo settembre.

Un altro da Roma Ostiense delle 10:14 a Civitavecchia con fermata in tutte le stazioni anche il sabato. Da Civitavecchia partenza alle 10:52 e arrivo a Roma Termini con fermate in tutte le stazioni ma solo festivo. Sempre festivo da Civitavecchia a Roma Termini con fermate a Santa Marinella, Marina di Cerveteri, Ladispoli, Maccarese, Roma San Pietro, Roma Trastevere e Roma Ostiense. In serata da Civitavecchia ecco il 20:13 festivo, con fermata in tutte le stazioni. Viceversa c’è il Roma Termini delle 22:27 con arrivo a Civitavecchia che ferma in tutte le stazioni. Inoltre dal Comitato Pendolari Fl5 aggiungono che «i treni Roma Termini–Ladispoli e Ladispoli–Roma Tiburtina saranno sospesi dal 31 luglio al 25 agosto. Il Civitavecchia–Roma Termini, il Roma Termini–Civitavecchia e Roma Termini–Civitavecchia, invece, saranno sospesi dal 13 agosto al 26 agosto».