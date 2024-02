Da Ladispoli al Pantheon, una giornata unica per gli studenti dell’Alberghiero • Terzo Binario News

Una giornata di “didattica sul campo” alla scoperta dei luoghi più famosi e suggestivi della Capitale. E’ quella trascorsa mercoledì 21 febbraio a Roma dagli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli accompagnati dalla Prof.ssa Giovanna Albanese, Docente di Accoglienza Turistica e Responsabile Eventi dell’Istituto di via Federici e dalla Prof.ssa Alice Mirti, Docente di Storia dell’Arte.

”Niente può sostituire l’emozione di attraversare le strade e le piazze di Roma – ha commentato la Prof.ssa Albanese – soprattutto per gli allievi del nostro Indirizzo Turistico. Alle lezioni frontali è indispensabile alternare giornate di didattica “esperienziale” che devono condurre gli studenti alla scoperta del territorio, dei suoi tesori artistici e dello straordinario patrimonio di bellezza che rende unico il nostro Paese. E’ questo, oltretutto, il modo migliore per dimostrare che le nostre città sono autentici musei a cielo aperto. Siamo venuti al Pantheon – ha spiegato ancora la Prof.ssa Albanese – per impegnare gli studenti in un’attività di “laboratorio”: la simulazione di una guida turistica. Il compito era quello di descrivere la storia e le caratteristiche di uno dei monumenti antichi più conosciuti al mondo. La professione cui si stanno preparando gli allievi è una delle più difficili perché si basa su conoscenze e abilità interdisciplinari chiamate però a “fare sintesi”. Siamo certi che la giornata di oggi abbia rappresentato un efficace banco di prova utile anche per impostare meglio lo studio in aula”.