Duplice femminicidio di Cisterna di Latina, oggi i funerali di Nicoletta e Renée • Terzo Binario News

A Cisterna di Latina è il giorno dei funerali di Nicoletta Zomparelli e Renée Amato, madre e figlia uccise a colpi di pistola dal finanziere Christian Sodano. Le esequie si terranno nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo alle 15.

Il Sindaco Valentino Mantini ha proclamato il lutto cittadino per oggi. “L’amministrazione comunale” intende “manifestare in modo tangibile e solenne la partecipazione dell’intera comunità di Cisterna al dolore per la scomparsa delle due donne” si legge nel provvedimento.