Da I Terzi alla Finlandia, la Nazionale femminile under 19 di floorball si qualifica ai Mondiali • Terzo Binario News

La Nazionale Italiana Femminile Under 19 di floorball si è qualificata per la fase finale a gironi dei Campionati del Mondo di categoria.

Dopo il Mondiale di Polonia, dove le ragazze hanno conquistato il 13° posto nel ranking IFF (la Federazione Internazionale), le Azzurrine sono state chiamate a dimostrare nuovamente il loro valore in Francia, nella cittadina di Besancon.

Le giovani atlete hanno battuto nell’ordine Francia ed Ungheria, perdendo solo contro la Danimarca. Le due vittorie hanno valso il secondo posto e l’ingresso dalla porta principale per la fase finale, che si terrà dall’8 al 12 maggio a Lathi, in Finlandia.

“Il tempio del floorball aspetta le nostre ragazze che, sotto la guida di Dario Falchi e del suo Staff, hanno sino ad ora infranto molti record. Considerando che nel 2026 i Mondiali si giocheranno in Italia, quindi con accesso automatico per il Paese ospitante, per queste ragazze sarà il terzo mondiale di seguito. “Un progetto che negli anni ha dato il cambio di mentalità che serviva. – dice l’Head coach Falchi – Le ragazze ora hanno la consapevolezza di essere una squadra pronta per scendere in campo e giocarsela sempre, abbandonando l’idea pensare solo a difendere per cercare di non perdere”.

Grande soddisfazione del Presidente della Divisione Floorball Giorgio Rambaldi, che insieme al Presidente della Federazione Sergio Mignardi, si dice fiero delle Azzurrine, che stanno dando lustro al movimento femminile. In Finlandia sarà difficile, ma ora c’è la consapevolezza che le ragazze daranno filo da torcere a chiunque. Forza Italia!

LA SQUADRA

Aurora

Nikol Cucuzzoli

Veronica Di Già

Cecilia

Sira

Marta C.

Maria

Belen

Chiara

Sarah

Giulia

Heidi

Marta p

Vittoria

Elena

Sara P

Maya G.

Staff

Dario Falchi Head Coach

Manolo Salvagno Coach

Giorgio Picin Assistant Coach

Vito Adragna Game Analyst

Stefano Crotti Golie Coach

Emanuela Blanchi massaggiatrice

Mattia Antonelli Fisioterapista

Stefano Cavaldesi Team Manager