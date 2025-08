Csp, il calendario di spazzamento, sfalcio e lavaggio strade su sito e pagina Facebook • Terzo Binario News

CSP, sul sito e pagina Facebook il calendario delle attività di spazzamento, sfalcio e lavaggio strade

Basterà collegarsi al sito internet www. civitavecchiaservizipubblici. it o alla pagina Facebook “CSP Informa” per sapere quando verranno pulite le singole vie di Civitavecchia. Sullo spazio web “CSP Informa” dell’azienda sarà infatti caricato il calendario del servizio di spazzamento, sfalcio e lavaggio strade.

Il programma della prossima settimana è visionabile già da oggi, ma in modo parziale (solo sulla pagina Facebook).

L’obiettivo dell’azienda è quello di avvicinare la CSP al cittadino, avendo la possibilità di conoscere le frequenze del servizio di spazzamento e lavaggio strade, con la pubblicazione del piano di spazzamento completo che coinvolgerà sia il centro che le periferie.

Di seguito il programma delle attività di spazzamento e lavaggio strade dal 4 al 9 agosto 2025

Spazzamento e sfalcio bordo strada

(Il programma potrebbe subire modifiche per esigenze di servizio e/o cause di forza maggiore come eventi atmosferici)

Lunedì viale della vittoria (compreso parcheggio), quartiere campo dell’oro (via toscana, via sicilia, via molise, via sardegna);

Martedì via mameli, via volturno, via filzi, via pisacane, viale togliatti;

Mercoledì via isonzo, via del lazzaretto, via sangallo;

Giovedì via galilei, via mattei, via fusco, via bandiera, via san bartolo;

Venerdì via veneto;

Sabato quartiere de sanctis.

Il programma prevede anche il consueto passaggio giornaliero della spazzatrice e/o dell’operatore ecologico nelle vie del centro e alla marina di Civitavecchia.

Inoltre, dal lunedì al sabato è prevista la pulizia del mercato che comprende anche, per la giornata di lunedi, il lavaggio e la sanificazione di tutta l’area, compreso il mercato ittico e tutti i box.

Durante tutta la settimana, dal lunedì al sabato, saranno effettuati interventi nelle seguenti vie:

in zona industriale (spartitraffico nuova strada mediana, rotatoria tra via flores e via marchi);

nel parcheggio libero tra area feltrinelli e stazione ferroviaria;

via aurelia sud;

lavaggio piazza leandra, piazza fratti, piazza calamatta, lungomare thaon de revel, corso centocelle e corso marconi.

Ogni lunedì, sulla pagina Facebook di CSP Informa è infine possibile conoscere il riepilogo di tutti gli interventi realizzati nel corso della settimana, con foto dei lavori eseguiti.

INFORMAZIONI UTILI

Per segnalazioni relative al verde pubblico (alberi, aree verdi, aiuole ecc.) rivolgersi all’ufficio ambiente (email: ufficioambiente@comune.civitavecchia.rm.it )

Per il servizio RID (ritiro ingombranti a domicilio) potete recarvi direttamente c/o gli uffici di villa albani o scrivere all’indirizzo email rid@civitavecchiaservizipubblici.it

Per tutte le altre segnalazioni (mancati e/o errati ritiri porta a porta, sostituzione e/o ritiro mastelii e carrellati, problemi relativi a mancati svuotamenti delle campane del Vetro, Discariche Abusive, Caditoie, Segnaletica stradale, Farmacie, Cimiteri) e per qualsiasi altra segnalazione potete rivolgervi direttamente agli uffici CSP al numero 0766370139 – 0766370035, all’indirizzo email segreteria@civitavecchiaservizipubblici.it oppure usando il FORM sulla Homepage del sito www.civitavecchiaservizipubblici.it al seguente link:

http://www.civitavecchia- servizi-pubblici-srl.it/ contatta-csp/

Orari ecocentro

da Lunedi al Sabato

dalle ore 7:30 alle ore 12:00

Martedi e Venerdi

dalle 17:00 alle 19:00

Chiusura nei giorni festivi

Orari cimiteri

da Lunedi al Sabato

dalle ore 8:00 alle ore 18:00

Domenica e festivi

dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Bagni della Ficoncella

Orario estivo (luglio e agosto)

Tutti i giorni (festivi compresi)

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

dalle ore 18:00 alle ore 24:00