La Mollica e Cervo "Grando dice no al potenziamento del 118 a Ladispoli" • Terzo Binario News

“La maggioranza del sindaco vota contro il potenziamento del servizio 118: secondo loro, va tutto bene così.

Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, la maggioranza che sostiene il sindaco Grando ha votato contro una proposta volta al potenziamento del servizio di emergenza sanitaria 118. Una scelta che lascia perplessi, soprattutto considerando la situazione attuale: un territorio di oltre 150.000 abitanti può contare soltanto su quattro ambulanze, di cui due operative 24 ore su 24 e due solo per 12 ore al giorno.

Un servizio chiaramente insufficiente, che rallenta i tempi di intervento in situazioni critiche. Nonostante ciò, l’assessore alla sanità continua a esprimere soddisfazione per il (poco riscontrabile) lavoro svolto fino a oggi, quasi rasentando il ridicolo.

Ci chiediamo come si possa ritenere “soddisfacente” una gestione che lascia intere fasce orarie scoperte, soprattutto in una città in piena stagione estiva e con esigenze sempre più complesse, e con un posto di primo intervento che non è più quello dell’anno scorso, anche se il sindaco continua a dire che non è così, forse perché, come ci ha dimostrato, i suoi interessi e quelli della sua maggioranza stanno su altri settori uno su tutti l’urbanistica e i relativi piani integrati.

Vi ricordiamo che il sindaco Grando aveva promesso un ospedale per la città. Promessa mai mantenuta. Come spesso accade con questa amministrazione: tante parole, pochi fatti. Tutto il contrario di tutto.

La salute dei cittadini non può essere trattata con superficialità e propaganda. Serve un’assunzione di responsabilità concreta. I cittadini meritano risposte, non slogan.

Chiediamo trasparenza, responsabilità e soprattutto azioni concrete, non dichiarazioni autocelebrative scollegate dalla realtà, e prive di ogni contenuto”.

Amelia Mollica Graziano

Ferdinando Cervo