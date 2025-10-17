Incidente sul lavoro sulla Tiburtina: morto schiacciato un operaio, gravissimo un altro • Terzo Binario News

La sala operativa del Comando di Roma alle 11,00ha inviato a Roma in via Tiburtina km 13,700 la squadra VF 10/A con l’Autogru, l’Autoscala il capo turno provinciale ed il funzionario di guardia, per un grave incidente sul lavoro presso lo stabilimento di una ditta di elettronica che ha visto coinvolti due operai.

Giunti sul posto ,i soccorritori VF liberavano nell’immediato uno dei due operai , rimasto schiacciato da un macchinario ,trovato deceduto ; un secondo operaio ancora in vita una volta recuperato veniva elitrasportato in codice rosso al pronto soccorso.

Il personale VF, forze dell’ordine e i tecnici della ASL sono ancoro sul posto per rilievi e accertamenti in modo da risalire alle cause dell’accaduto.