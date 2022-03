Crocicchi: "Bracciano si riappropria del PalaStarnoni" - Terzo Binario News

“Oggi è una bella giornata per lo sport, l’associazionismo e per tutta la nostra comunità. Infatti a distanza di oltre quattro anni dalla chiusura di tutti gli impianti sportivi cittadini finalmente possiamo dire di aver restituito alla nostra comunità la palestra del Palazzetto Aldo Starnoni.

Il primo evento che ospiterà la struttura saranno le qualificazioni regionali per i Campionati italiani di tennis da tavolo Sabato 5 e Domenica 6 a partire dalle 11:00

Centoventi atleti per diciotto Società sportive da tutta la Regione, che si sfideranno per ottenere i posti riservati al Lazio nei prossimi Campionati italiani di Categoria.

Nei prossimi mesi verranno realizzate le procedure per l’affidamento in gestione: lo faremo in tempo per la prossima stagione sportiva. Nel frattempo, sono già state presentate richieste per la concessione di utilizzo per attività di badminton, parabadminton, volley e sitting volley.

Abbiamo dovuto completare tutte le procedure previste dalle normative, ma possiamo dire finalmente che le associazioni che erano state costrette ad emigrare altrove, potranno finalmente rientrare a casa con i loro piccoli e grandi atleti. Il lavoro dell’amministrazione non si ferma, anzi, stiamo raddoppiando gli sforzi per fare in modo che tutte le strutture sportive, che tanto sono necessarie al tessuto sociale cittadino, che sono ancora chiuse, vengano al più presto rimesse a disposizione dei braccianesi. Per ognuna daremo comunicazione puntuale.”.

Così in una nota il sindaco di Bracciano Marco Crocicchi