Crisi a Cerveteri, Europa Verde dice no ai ricatti politici • Terzo Binario News

“Il Circolo di Europa Verde ritiene di dover portare una parola di verità e chiarezza in merito alla crisi ammnistrativa che sta investendo la nostra Città e che è, a nostro parere, del tutto immotivata e strumentale.

Ricostruiamo i fatti dei quali siamo stati testimoni. Nelle due riunioni che si sono svolte alla presenza dei segretari di partito e delle liste civiche, che meno di due anni fa portarono alla formazione di questa amministrazione, sono state avanzate richieste confuse e prive di fondamento.

Chiedere di azzerare la giunta tout court, una giunta che finora ha lavorato per portare avanti il programma elettorale con coerenza e con impegno, senza una motivazione reale e fondata ci sembra infatti un atto di irresponsabilità politica.

Alla nostra richiesta, avanzata congiuntamente a quella della Sindaca Gubetti, di motivare questa presa di posizione, i dissidenti hanno risposto abbandonando la discussione. Nella riunione successiva abbiamo aperto, proprio su invito di Pascucci, di Governo Civico e Galli, di Cerveteri Democratica riproponendo la nostra posizione unitaria e invitando le forze dissidenti ad articolare le motivazioni della loro posizione al fine di trovare un punto di incontro. Di nuovo questi invece di aprire un dialogo democratico hanno reagito abbandonando l’aula e comunicando che da quel momento avrebbero garantito solo l’appoggio esterno.

Questi i fatti. Una chiusura totale al confronto democratico e un atteggiamento politico che riteniamo irresponsabile. Mettere in crisi una amministrazione che sta lavorando per il bene della città senza spiegare le motivazioni ma avanzando richieste come l’azzeramento della Giunta è un atto molto grave.

Significa di fatto un ricatto politico che non tiene conto dei bisogni dei cittadini e delle prospettive della città. Come Europa Verde respingiamo con forza questo attacco al bene pubblico rinnovando la nostra fiducia al Sindaco e agli assessori che stanno continuando a lavorare nonostante le oggettive difficoltà”.

Roberto Giardina Circolo Europa Verde di Cerveteri