Covid, lo sfogo della preside della D’Acquisto di Cerveteri: "Scuola in ginocchio” - Terzo Binario News

È un vero e proprio grido di allarme quello che lancia la Dirigente Scolastica della Salvo D’Acquisto Professoressa Velia Ceccarelli. La situazione pandemica che oramai imperversa nella quotidianità ha messo in ginocchio molteplici settori del paese, tra i tanti, ovviamente, anche quello della scuola.

Ancora oggi infatti, nonostante una campagna vaccinale che ha raggiunto percentuali altissime anche tra i bambini, sono forti le sofferenze di docenti e personale scolastico, costretti a divincolarsi tra i mille decreti e diktat ministeriali in tema di prevenzione medica e sanitaria.

“Stiamo lavorando sotto stress e con pochi mezzi – spiega la Preside Velia Ceccarelli – i casi singoli di ragazzi e bambini positivi sono altissimi, ce ne sono circa 70/80 per ogni istituto, oltre alle classi interessate da misure di isolamento e quarantena che sono circa 20. È una situazione ancora difficile, con la ASL che fa un grande lavoro, noi come ambiente scolastico cerchiamo di fare altrettanto ma non è facile. Il Governo non ci ha mandato nemmeno le mascherine FFP2, necessarie come da decreto da utilizzare in caso di auto-sorveglianza o da dare ai bambini che non ne hanno. In tutta questa situazione possono ovviamente sfuggire delle cose, anche per via di decreti comunicati in giorni e in orari dove è più difficile seguire con costanza il tutto. Tutto è molto complicato e in questo modo si sta mettendo davvero in ginocchio il mondo della scuola, un servizio essenziale, fondamentale per i nostri ragazzi”.