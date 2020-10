Costanzo, dipendente di Santa Marinella ha scritto un libro: premio del sindaco Tidei - Terzo Binario News

Il sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei ha voluto incontrare il dipendente Carmine Costanzo per complimentarsi personalmente con lui per la recente pubblicazione di un interessantissimo libro.

Costanzo una delle colonne del settore tecnico del comune in particolare della manutenzione dell’autoparco comunale, dopo aver svolto durante il giorno le sue mansioni negli ultimi venti anni si è dedicato anima e corpo alla ricerca, in tutto il mondo, di materiale relativo alle monete coniate dalla zecca di Civitavecchia nel lontano 1796 e denominate I Baiocchi, nome che oltre due secoli dopo ha ispirato anche nella forma il nome di uno dei più gustosi biscotti al cioccolato prodotti da una nota azienda alimentare.

La stesura del libro è iniziata invece circa 5 anni fa, e all’interno del saggio sono state inseriti anche tanti altri eventi e aneddoti storici, davvero interessanti, come nel caso della storia che riguarda il vicino Villaggio del Fanciullo, ovvero la Repubblica di Ragazzi di Civitavecchia.

La comunità ideò nel 1955 per i suoi scambi interni la coniazione della moneta denominata “i meriti” che è stata utilizzata fino ai giorni nostri. “Sono rimasto davvero entusiasta da questa opera redatta da un nostro dipendente – ha commentato ieri Tidei – anche perché in tutti questi anni per seguire la sua passione Costanzo non ha mai sottratto tempo alle ore in cui svolgeva i suoi compiti per conto dell’Ente, e questo gli fa onore”.