Cosa sono i lanyard e perché conviene personalizzarli - Terzo Binario News

I lanyard non sono altro che cordini che si prestano a una grande varietà di utilizzi a seconda degli scopi che devono essere raggiunti. Non si tratta, insomma, solo di semplici fili da appendere al collo per fare in modo che tutti possano vedere un’etichetta con il nome. È vero che anche questa è una delle opzioni che si possono prendere in considerazione: ma si tratta anche della più semplice, e forse per questo è poco efficace. I lanyard sono, invece, degli accessori molto preziosi.

I porta badge personalizzati

I lanyard personalizzati pensati per essere usati come porta badge vengono messi a disposizione in una grande varietà di materiali e con tanti modelli differenti. A seconda del modello per cui si decide di optare, i tempi di produzione possono variare. Per quel che riguarda la procedura di customizzazione di questi accessori, essi vengono personalizzati attraverso la stampa del logo aziendale. Ecco, quindi, che è possibile indossare i nastri in un ampio ventaglio di occasioni: per esempio durante congressi e fiere. Le aziende possono comprare questi gadget per metterli a disposizione degli staff dei musei, dei dipendenti dei centri commerciali o degli addetti che lavorano in aeroporto.

Come customizzare i lacci da collo

Uno dei vantaggi più apprezzabili dei lacci da collo va individuato nel fatto che è possibile personalizzarli in maniera completa. I clienti possono scegliere, per esempio, un collarino porta badge o soluzioni customizzate con delle clip in plastica o con delle clip anti soffocamento. Anche al termine dell’evento per cui sono stati concepiti e in cui sono stati distribuiti, i lacci da collo continuano a essere utili, e si trasformano in gadget decisamente pratici che ognuno può portare via e tenere con sé. Sono tante le situazioni in cui il porta badge può essere riusato: per esempio è frequente impiegare i lanyard come gadget promozionali che vengono offerti ai partner, ai fornitori o ai clienti.

Come appagare i clienti

Con l’aiuto dei laccetti porta badge si ha l’opportunità di raggiungere due obiettivi in apparenza distinti ma in realtà intrecciati tra loro: il primo è quello di conquistare clienti nuovi; il secondo è quello di fidelizzare, e quindi di mantenere, i clienti che si hanno già. Sembrano due sfide impegnative, ma in realtà bastano i giusti accorgimenti per vincerli e ottenere i risultati auspicati. Una soluzione semplice ma efficace è quella di inviare ai propri clienti un lanyard personalizzato tramite stampa, così da esprimere il proprio apprezzamento nei loro confronti. Un omaggio di questo tipo, pur nella sua semplicità, non potrà che essere gradito: così si comunica il messaggio che ai clienti viene riservata una particolare attenzione, e così pure alle loro esigenze.

Le proposte di Gadget365

Gadget365 è una delle aziende che permettono di scegliere i laccetti porta badge come oggetti promozionali da sfruttare per campagne di marketing e di comunicazione. Questa realtà, che ha sede e reparto di logistica ubicati in Lombardia, seleziona con la massima attenzione i partner e i fornitori per assicurare la disponibilità dei gadget migliori al prezzo più vantaggioso. Uno dei fiori all’occhiello di Gadget365 è la collaborazione attuata con aziende partner operative in Asia, grazie a cui è possibile gestire a prezzi ridotti quantità anche importanti. Gli esperti di Gadget365 sono sempre al servizio della clientela per dare consigli e suggerimenti sugli articoli più appropriati per ogni campagna comunicativa.

Lanyard per i clienti e lanyard per i dipendenti

È importante, in ogni caso, che i lanyard per i dipendenti abbiano caratteristiche diverse da quelle per i clienti, così che essi possano essere differenziati. Quello che conta, però, è che il marchio venga mostrato e raccontato allo stesso modo, così che i clienti abbiano l’opportunità di sentirsi parte integrante dell’azienda. Il beneficio che si ottiene offrendo dei cordini ai clienti è doppio, perché da una parte con questo omaggio si appagano e si gratificano i consumatori, mentre dall’altra parte i lanyard indossati servono a diffondere il brand.

Il potenziamento del brand

Ogni volta che si indossa un lanyard e che ci si ritrova a interagire con altre persone, il cordino che si sta utilizzando fornisce una serie di informazioni. Ciò contribuisce, tra l’altro, alla diffusione del nome dell’azienda: in pratica il brand può essere ricordato con più facilità. In molti casi i cordini stampati risultano più efficaci, dal punto di vista degli obiettivi di marketing, rispetto a comunicazioni pubblicitarie molto più impegnative in termini economici e più complesse da attuare. La semplicità è, invece, il punto di forza dei cordini personalizzati, che garantiscono un alto livello di efficienza, sono professionali e soprattutto possono essere riusati.

Professionalità e pulizia

Nel corso di una conferenza, una strategia di facile attuazione ma molto efficace per distinguere tra gli invitati ufficiali e le persone che sono lì per altre ragioni è quella di prestare attenzione alla presenza di un lanyard al collo. Ma a che cosa possono servire i lanyard? Con il loro aspetto professionale e il loro design pulito, essi fanno della semplicità il proprio punto di forza, ma sono comunque in grado di trasportare un bel po’ di peso. La credibilità di un’azienda è destinata a crescere se le persone osservano, al collo di figure autorevoli e professionisti stimati, lanyard che riportano il logo e il nome di quella stessa azienda. Si ha a che fare con veicoli pubblicitari efficaci e di comprovata funzionalità, che una volta consegnati ai destinatari agiscono da soli e promuovono la diffusione del brand per molto tempo.