Bwin o Librabet: quale bookmaker ha quote migliori? - Terzo Binario News

Sei alla ricerca del bookmaker con le quote migliori sul mercato? In questo articolo paragoniamo Bwin e Librabet, scopri cosa ne pensano gli esperti!

Introduzione

Sei un giocatore che fa molta attenzione alle quote degli eventi sportivi e cerchi il sito migliore per piazzare le scommesse? Non vuoi confrontare ogni volta le varie quote dei siti e vuoi sapere semplicemente qual è il migliore? In questo articolo abbiamo confrontato due dei siti di scommesse più grandi in circolazione: Librabet e Bwin. Abbiamo analizzato anche molti altri aspetti per una recensione più completa. Vediamoli insieme.

Quali sono le differenze fra Bwin e Librabet?

La prima differenza fra i due siti è sicuramente la loro fama. Nonostante Librabet è un sito di scommesse che è sempre più utilizzato dagli scommettitori, Bwin è un vero e proprio colosso nel mondo delle scommesse. In passato è stato sponsor anche di numerosi club sportivi, come il Milan o il Real Madrid.

Altra differenza fra i due siti sono le licenze. Bwin opera legalmente in Italia con una licenza AAMS, la numero 15026. Questo significa che è un sito di scommesse che rispetta i requisiti indicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come quelli di affidabilità e sicurezza.

Librabet è un sito con licenza del Curacao, la numero 8048/JAZ, questa non è legale in Italia ma è riconosciuta in moltissimi paesi nel mondo. Anche questo sito, al pari di Bwin, si può considerare sicuro e affidabile sia per quanto riguarda la protezione dei dati degli utenti che per le transazioni.

Dove si trovano le quote migliori?

Veniamo al clou di questo articolo, dove si trovano le migliori quote? Le quote dei due siti sono molto simili, anche se in quasi tutti gli eventi sportivi disponibili le quote di Librabet sono leggermente più alte. La differenza è in media di 0.10-0.20cent su ogni evento. In una schedina multipla queste piccole differenze potrebbero far cambiare anche di diverse decine di euro la potenziale vincita. Questo quindi è un grosso punto a favore nei confronti di Librabet.

Per quanto riguarda gli eventi su entrambi i siti ne sono disponibili moltissimi e su qualsiasi tipologia di sport, come:

Basket;

Tennis;

Pallavolo;

Freccette;

Golf;

E anche molti altri. Inoltre su Bwin è presente anche una sezione dedicata alle scommesse sulla politica mentre su Librabet una sezione dedicata agli e-sport.

Entrambi i bookmakers danno la possibilità ai giocatori di scommettere sugli eventi live, quindi quelli in corso e anche su quelli virtuali, cioè che non esistono nella realtà.

Si pagano le tasse su questi siti?

Questo è un punto cruciale che differenzia i due siti. Gli scommettitori non devono pagare le tasse su tutti quei siti che hanno una licenza di tipo AAMS. Questi bookmakers infatti pagano le tasse in Italia, quindi il giocatore non verrà tassato sulle sue vincite.

I siti che hanno altro tipologie di licenze invece pagano le tasse in altri paesi. Questo significa che pagheranno le tasse sulle loro vincite al momento del prelievo. Questi soldi devono essere dichiarati allo Stato, in assenza di dichiarazione siamo davanti ad un vero e proprio reato penale di evasione fiscale.

Nel caso specifico, su tutte le vincite prelevate da Bwin non si pagheranno tasse, mentre su quelle su Librabet sì. Quindi nella scelta del bookmaker su cui scommettere prendi in considerazione questi fattori, non vedere solo ed esclusivamente le quote. Puoi comunque saperne di più su Librabet da questo articolo di NAME, l’editore di SITENAME.

Cosa succede nel caso di autoesclusione?

Nel momento in cui si richiede l’autoesclusione all’ADM, questa entrerà in vigore su tutti i siti con licenza AAMS ma non su quelli stranieri. Questo significa che su Bwin non potrai più piazzare scommesse o depositare denaro, mentre potrai prelevare i tuoi soldi derivanti dalle vincite.

Su Librabet invece potrai scommettere normalmente perché l’autoesclusione non è valida sui siti che hanno licenze differenti da quella AAMS. Quindi potrai anche depositare denaro e prelevarlo.

Quali sono i metodi di pagamento disponibili?

In entrambi i siti sono presenti i metodi di pagamento più famosi, come ad esempio quelli che si basano sui circuiti Mastercard e VISA. Ci sono anche moltissime altre metodologie di pagamento, come ad esempio:

Skrill;

Neteller;

Qiwi;

Maestro;

Paysafecard;

Postepay;

Paypal

Su Librabet inoltre sono accettate le criptovalute, tra cui il Bitcoin e il Litecoin. Per quanto riguarda i tempi di prelievo variano dalle 24 alle 48 ore per entrambi i siti di scommesse. Questi dipendono anche dal metodo di pagamento scelto, ti consigliamo sempre di visionare i termini e le condizioni del sito.

Conclusioni

Siamo arrivati alle conclusioni di questo articolo. Entrambi i siti di scommesse presentano dei punti di forza molto importante. Nella scelta del bookmaker non prendere in considerazione solo le quote ma anche tutti gli altri aspetti di cui abbiamo parlato in questo articolo. Non ti resta che provarli entrambi e vivere la migliore esperienza possibile.

Buon divertimento!