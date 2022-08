Corsa dei tir sulla Mediana a Civitavecchia, Fridays For Future: "Non si sa dove siano i controlli" • Terzo Binario News

Dal Collettivo No al Fossile aggiungono: “In centro non possono circolare, cittadini a rischio”

“In queste ore sta circolando sui social il video di due enormi tir che transitano a tutta velocità sulla così detta mediana di Civitavecchia, una delle vie più importanti e trafficate della città.

In un frammento di questo video si vede addirittura uno dei due grandi camion superare l’altro invadendo completamente e pericolosamente l’altra corsia.

Inutile ribadire quanto sia sciocco e imprudente porre in essere una simile condotta nel cuore di un centro abitato in cui le strade sono sempre affollatissime di automobili, motocicli e pedoni.

Quelle che ci ronzano in testa da ore dopo aver visto e rivisto il video in questione sono però altre domande.

Ma il comune di Civitavecchia non aveva stabilito il divieto di transito all’interno del tessuto urbano cittadino a questi mezzi pesanti? Possibile che non si riesca mai a far rispettare questa decisione? I varchi installati qualche anno fa su via terme di Traiano e all’altezza del Villaggio del Fanciullo sono operativi? E infine, cosa intendono fare le autorità competenti per risolvere rapidamente questo continuo affronto alla città? Possibile che non si vada mai oltre i proclami?

Crediamo a questo punto che le nostre siano domande lecite e tutt’altro che retoriche. Da cittadini di Civitavecchia riteniamo infatti intollerabile che questi mezzi continuino impunemente a sfrecciare in centro, soprattutto sulla mediana, contribuendo al deterioramento del manto stradale e aumentando l’inquinamento acustico e ambientale in un territorio già particolarmente colpito da fumi e polveri sottili. Se a tutto questo si aggiungono poi le corse in pieno stile Formula 1 che siamo costretti a subire di tanto in tanto, si capisce bene che la misura è davvero colma.

A questi mezzi pesanti, tra l’altro, è dedicato da anni un apposito svincolo autostradale per il porto. Non si capisce allora perché si debba continuare a fingere che non esista tale svincolo tollerando ogni giorno certe prepotenze. Non è più possibile accettare silenziosamente tale situazione e proprio per questo auspichiamo che Sindaco, assessori e autorità competenti la risolvano al più presto per la tranquillità delle nostre strade e soprattutto per la nostra salute.

Collettivo No al Fossile – Civitavecchia

Fridays for Future – Civitavecchia