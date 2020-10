Coronavirus: in fila per il Drive-in, Trionfale e Casal del Marmo paralizzate - Terzo Binario News

Cecera (Pd): “Servizio importante ma serve un sito alternativo, il traffico è congestionato”

“Ho protocollato la richiesta urgente al presidente del Municipio XIV per richiedere a Polizia locale e Asl RM 1 l’individuazione di un sito Drive in per tamponi Covid 19 alternativo al padiglione 90 al Santa Maria della Pietà in prossimità dell’uscita del Raccordo per evitare il congestionamento del traffico del quadrante. Oggi illustrerò la proposta in Commissione lavori pubblici municipale convocata alle 16”. Così Alessio Cecera, consigliere Pd di Monte Mario.

“Da circa una settimana – ha proseguito – la rete viaria del nostro Municipio è congestionata a causa di file chilometriche che si snodano dalle uscite del Gra di Casal del Marmo e Ottavia per raggiungere il padiglione 90 del Santa Maria della Pietà, dove la Asl Roma 1 ha predisposto il drive-in per i tamponi. Servizio, questo, fondamentale e importantissimo che per operare non necessita di infrastrutture particolari, poiché viene svolto all’aperto attraverso una struttura container che può dunque essere dislocata in un altro sito”.

Da qui la proposta di Cecera, per trovare un altro luogo per il drive-in ed evitare di paralizzare la via Trionfale, via Cassia, via Casal del Marmo e limitrofe.