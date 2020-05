Coronavirus, 25 nuovi positivi a Roma - Terzo Binario News

Sono 25 i nuovi positivi Covid19 a Roma, mentre ieri erano 30. Questi i dati emersi mercoledì 6 maggio.

Nel dettaglio, la Asl Roma 1 ha quattro nuovi casi positivi. Diciotto le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. I nuovi positivi di oggi sono inferiori al numero dei guariti delle ultime 24 ore. 1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà

Per quanto riguarda la Asl Roma 2, sono 15 i nuovi casi positivi. Cinque le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Tre postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti.

Infine la Asl Roma 3: sei nuovi casi positivi. Quattro le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Una postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi.