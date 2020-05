Circonvallazione Gianicolense, incendio danneggia tensostruttura - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio sulla Circonvallazione Gianicolense, a un tiro di schioppo dalla stazione Trastevere. Le fiamme hanno danneggiato parzialmente la tensostruttura di un attività. Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri della stazione Roma Porta Portese, intervenuti nella prima mattinata di mercoledì 6 maggio.

Le cause del rogo, al momento, sono incerte ma non è escluso che possa essere divampato per motivi accidentali. Nessuno è rimasto ferito.

Foto Gooogle