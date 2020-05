Coronavirus, 46 nuovi positivi in provincia di Roma - Terzo Binario News

Sono 46 i nuovi positivi Covid19 in provincia di Roma, mentre ieri erano 31. Questo il dato emerso mercoledì 6 maggio.

Nella Asl Roma 4 sono quattro i nuovi casi positivi. Sono 296 le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Tre le postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia.

Per quanto concerne la Asl Roma 5 sono 29 i nuovi casi positivi di cui 22 sono un recupero di notifiche arretrate. Nove le persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare. Il 100% del personale sanitario è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria. Cinque le postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Monterotondo, Tivoli, Guidonia, Subiaco e Colleferro.

Infine la Asl Roma 6: 13 nuovi casi positivi. Trenta le persone uscite dalla sorveglianza domiciliare. Due postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia. Si lavora per aprire una postazione nel comune di Anzio.