Coro di studenti australiani in piazza Fratti per il cartellone estivo di Civitavecchia • Terzo Binario News

Nell’ambito delle iniziative che caratterizzano il cartellone estivo “E…state in giardino”, lunedì 26 giugno alle ore 19:30 in piazza Fratti a Civitavecchia si terrà il concerto del liceo musicale Huntingtower di Melbourne.

I 49 studenti si esibiranno a Civitavecchia come coro e orchestra sinfonica per il primo appuntamento della loro tournée italiana e proseguiranno poi nelle città con tradizione musicale più importanti d’Italia.

L’evento è gratuito e si svolgerà con il patrocinio del Comune di Civitavecchia e dell’Ambasciata d’Australia in Italia: un appuntamento importante che valorizza la nostra città immettendola in un circuito culturale e musicale di straordinaria importanza, evento realizzato grazie all’impegno di Incitur per il proprio territorio.