Corniglia: "Montalto allo sbando, buche segnalate con lo spray" - Terzo Binario News

“Mai visto il paese così allo sbando e in queste condizioni.

Come cittadini meritiamo questo ? Eppure paghiamo le tasse ed é nostro diritto ricevere servizi adeguati e non rischiare danni alle auto o peggio cascare se si é in moto o in bicicletta percorrendo le strade montaltesi.

La foto é emblematica e se da un lato può far sorridere dall’altro fa provare vergogna e rabbia, molta rabbia”.

Corniglia Francesco consigliere comunale di Montalto di Castro