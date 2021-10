Corniglia: "Disservizi per gli studenti di Montalto fra bus e orari scaglionati" - Terzo Binario News

“Era l’otto settembre quando sulla stampa venivano riportate le dichiarazioni del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale relative al doppio ingresso a scuola da parte degli studenti degli istituti superiori di secondo grado.

Due le fasce di ingresso: alle 08:00 ed alle ore 9.40 (non più alle 10 come lo scorso anno) al fine di evitare che i ragazzi escano troppo tardi.

Si prometteva tra l’altro anche un potenziamento delle corse Cotral.

La logica di tutto questo é nel contrasto al covid-19 e nel garantire la scuola in presenza al 100%.

Tutto bene e nessun problema ? Assolutamente no e questo é il punto.

Ci sono molte realtà in cui la mancanza di coincidenze tra orario di uscita e mezzi pubblici genera disagi agli studenti ed alle loro famiglie.

Ragazzi che “ciondolano” in giro per ore prima di arrivare a casa, costretti a pranzare fuori tutti i giorni, alla mercé degli eventi atmosferici e senza la possibilità di studiare.

Ma il benessere psico-fisico dei nostri figli non dovrebbe essere l’obiettivo primario ?

E fargli mangiare un panino ogni giorno, lasciarli al freddo invernale, sottoporli a stress di studio per mancanza di tempo fa bene alla loro salute ? Lo sport e il sacrosanto diritto al loro tempo libero dov’é ?

Esempio concreto che mi riguarda da vicino.

Tratta Viterbo-Montalto di Castro per chi frequenta l’istituto artistico Orioli uscita dalla scuola alle 14:10 partenza Cotral da Viterbo ore 14:00, corsa successiva ore 15:45 ! Costa tanto rivedere l’orario di partenza delle ore 14:00 ?

E quando l’uscita dalla scuola é alle 15:50 (dovuta all’ingresso scaglionato alle 09:40) la coincidenza é alle 17:25 !

Ma stiamo scherzando ? Un ragazzo a 15 anni sta fuori casa dodici ore per andare a scuola ? Non ha diritto ad una sana e completa alimentazione ? Ripeto, come può non incidere tutto questo sul suo benessere psico-fisico ?

Vergogna.

La DAD sembra diventata una cosa blasfema quando invece in molti casi sarebbe la soluzione migliore per colmare temporaneamente e nell’emergenza le inefficienze organizzative in attesa che vengano risolte.

Cosa deve fare una famiglia ? Farsi 100 km al giorno per andarsi a prendere il figlio a scuola ? Eppure l’abbonamento si paga, il servizio ci deve essere e la Regione deve provvedere

Spero che si inizino a levare voci di protesta perché queste situazioni non sono accettabili, e quello raccontato non é purtroppo un caso isolato”.

Corniglia Francesco consigliere comunale Montalto di Castro.