Cornelia: con un machete ferisce un 28enne - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Due cani che si abbaiano in piazza dei Giureconsulti, altezza Circonvallazione Cornelia. Poi un 31enne tunisino che con un machete ha colpito alla mano un 28enne romano. Il primo è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni personali gravissime e condotto a Regina Coeli. Il giovane è stato trasportato all’Aurelia Hospital: ne avrà per trenta giorni. Un 34enne romano ha riportato ferite lievi. I fatti sono accaduti nella serata di giovedì 29 ottobre.

Il 31enne era insieme al proprio cane e a suoi amici. A un certo punto è passata una ragazza, anch’essa con il cane: i due animali hanno cominciato ad abbaiarsi contro. Alla scena hanno assistito il 28enne che il 34enne.

Il tunisino, improvvisamente, ha estratto il coltello lungo 35 centimetri e ha raggiunto alla mano uno dei due ragazzi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Montespaccato, che hanno pizzicato l’aggressore in un’area condominiale, mentre stava cercando di occultare la lama, risultata ancora sporca di sangue.