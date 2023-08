Coppia di rapinatori sudamericana arrestata dai Carabinieri a Ladispoli • Terzo Binario News

La coppia è indiziata per rapina ad un esercizio commerciale, sono sottoposti agli arresti domiciliari

LADISPOLI (RM) – I Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato in fragranza di reato due persone, un uomo e una donna, conviventi, entrambi di origine sudamericane e già noti alle forze dell’ordine per pregresse vicende giudiziarie, poiché gravemente indiziati del reato di rapina impropria in concorso.

I Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in ordine al fatto che i due, dopo aver sottratto dal noto supermercato ubicato a Ladispoli, Viale Europa, si sono impossessati di alcolici e generi alimentari non di prima necessità, cercando di superare le casse e allontanarsi senza pagare, venendo però scoperti e trattenuti dal personale di servizio, con cui hanno ingaggiato una colluttazione, prima di cercare di darsi alla fuga per le vie del centro cittadino.

Sul posto sono allora arrivati i Carabinieri della locale Stazione, che li hanno colti a breve distanza dall’ingresso dell’esercizio, trovandoli ancora in possesso del bottino.

Condotti in Caserma, sono stati dichiarati in stato di arresto e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari: il G.I.P. del Tribunale di Civitavecchia, convalidando gli arresti operati, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari irrogandola a carico di entrambi gli indagati.