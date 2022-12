Convegno di fine anno del Gruppo Archeologico del Territorio Cerite a Santa Marinella • Terzo Binario News

È in programma per il 16 dicembre il “Convegno sulle Attività del 2022, per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali”.

L’evento si terrà nella Sala Flaminia Odescalchi presso la Parrocchia San Giuseppe, in via della Libertà 19, l’evento inizierà alle ore 16.

Dunque, il Gruppo Archeologico del Territorio Cerite ( GATC) e i volontari per i beni culturali, porteranno a conoscenza del pubblico, le attività svolte nel corso del 2022 con un convegno di fine anno.

Saranno presenti il Direttore del Polo Museale del castello di Santa Severa Flavio Enei, Paolo Marini Presidente del GATC, Pietro Tidei Sindaco di Santa Marinella, Margherita Eichberg Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Etruria Meridionale, Mariella Tidei Consigliera della Regione Lazio, Elena Gubetti Sindaco di Cerveteri, Arnaldo Gioacchini Delegato alla Valorizzazione del Patrimonio Storico e Archeologico del Comune di Ladispoli, Vincenzo Bellelli Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Paola Fratarcangeli Delegata al castello di Santa Severa ed a Castrum Novum. Flavio Enei parlerà della campagna di ricerca 2022 a Castrum Novum, Enza Evangelista sul progetto del Parco Archeologico di Castrum Novum, Roberto della Ceca sul recupero delle antiche Aquae Caeretanae, Francesca Lezzi sul recupero della necropoli del Laghetto a Cerveteri con Gianfranco Pasanisi e Stefano Giorgi, Elisabetta Bianchi sul settore restauro, sul Centro Studi Marittimi Stefano Giorgi, sul turismo sociale e la Posta Vecchia Renato Tiberti, e Naya Youssoufian e sulla sezione del GATC Sabina Francesca Lezzi.