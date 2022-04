Controlli dei Carabinieri a Termini: 7 denunce e 8 sanzioni - Terzo Binario News

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini sono stati impegnati in un servizio di controllo finalizzato al contrasto dei reati predatori e del degrado urbano, oltre alla verifica del rispetto della vigente normativa antiCovid-19, nelle aree circostanti e all’interno della stazione ferroviaria Termini, per garantire una più sicura e libera fruibilità ai numerosi utenti e turisti in transito.

Al termine delle attività, 7 persone sono state segnalate all’Autorità Giudiziaria e altre 7 sanzionate.

Denunciato a piede libero un 49enne che, sottoposto ad un controllo nei pressi delle biglietterie automatiche, ha iniziato ad inveire e minacciare contro i Carabinieri.

Nei pressi delle biglietterie è stato trovato anche un 38enne romeno che stava molestando gli utenti ed è stato quindi denunciato.

Un 62enne del Marocco è stato denunciato perché, sottoposto ad un controllo in via Giovanni Giolitti, ha rifiutato di fornire le proprie generalità.

I Carabinieri hanno poi denunciato 4 persone per l’inosservanza del divieto di accesso all’area urbana della stazione ferroviaria.

I Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno, infine, sanzionato 8 persone per la violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dall’area. Elevate multe per complessivi 800 euro.