Controlli ai Castelli: i Carabinieri sanzionano due locali - Terzo Binario News

La scorsa sera, i Carabinieri della Compagnia di Frascati con la collaborazione dei colleghi del NAS di Roma hanno effettuato mirati controlli agli esercizi commerciali della zona dei Castelli.

Sono stati diversi i locali finiti nella rete dei controlli dei militari, ma solo in due occasioni sono state riscontrate violazioni che sono state sanzionate. Nello specifico i militari con la collaborazione del reparto speciale dell’Arma hanno elevato delle sanzioni di 2000 euro, ai rispettivi rappresentanti legali di due locali. I militari hanno riscontrato in entrambi i casi il mancato aggiornamento della documentazione per la somministrazione di generi alimentari nonché inadeguatezze strutturali che sono state anche segnalate all’Asl competente.

In fine sono state identificate un centinaio di persone e una trentina di auto.