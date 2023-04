Contributi per gli affitti, a Civitavecchia avviso pubblico on line • Terzo Binario News

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è online l’Avviso pubblico per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione. «Il sostegno alle famiglie in difficoltà è un aspetto del nostro impegno che ci guida alla “bella politica”» dichiara l’assessore Napoli, «nello spirito di servizio che fa di un’Amministrazione pubblica il cuore della coesione sociale. Ringrazio il lavoro dei nostri uffici che, una volta di più, confermano la loro efficienza al di là di ogni difficoltà».

Per inoltrare la richiesta è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, di uno Stato aderente all’Unione europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Ue, in possesso di regolare titolo di soggiorno in corso di validità; residenza anagrafica o locatari di alloggio per esigenze di lavoro e di studio, nel Comune di Civitavecchia e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione; titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare di proprietà privata ad uso abitativo regolarmente registrato; mancanza, per tutti i componenti il nucleo familiare, di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare; non avere ottenuto, per le mensilità per le quali è richiesto il contributo, l’attribuzione di altro contributo per il sostegno alla locazione da parte della Regione Lazio, di Enti Locali, associazioni, fondazioni o altri organismi; non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa e di edilizia agevolata/convenzionata; ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 14.000,00 oppure ISEE del nucleo familiare non superiore ad euro 35.000,00 per i soggetti che dichiarino di aver subito una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

Per la presentazione della domanda è necessario essere in possesso dello SPID o CIE e può essere inoltrata da parte di un solo componente dello stesso nucleo familiare. Può essere compilata esclusivamente on line, a partire dalle ore 8.00 del 12 aprile 2023 fino alle ore 12,00 dell’11 maggio 2023, al seguente link:

https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_011

Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare l’Ufficio Politiche per la Casa e i Servizi Sociali il martedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e anche il giovedì dalle 15,30 alle 17,00 ai seguenti numeri: 0766 590793, 0766 5907912.