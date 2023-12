Contrassegno unificato disabili, Fiumicino approva il nuovo regolamento • Terzo Binario News

Approvato nel Consiglio comunale di Fiumicino il nuovo Regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo – Cude – e per l’individuazione di aree di parcheggio riservate nel Comune di Fiumicino. La decisione dell’Aula è arrivata nel corso oggi del primo di tre consigli comunali fissati fino al 19 dicembre in cui, tra gli altri, gli assi portanti saranno le proposte e le discussioni per il Documento Unico di Programmazione e sul Bilancio previsionale.

“Abbiamo voluto dare un accento importante sulla tempistica impiegata per rendere fruibili gli stalli di parcheggio ai cittadini aventi diritto”, ha sottolineato l’assessore alle Politiche Sociali e Pari opportunità, Monica Picca. Concordi maggioranza e opposizione sulla necessità di rivedere le modalità finora adottate, renderle più snelle e rapide.

La proposta infatti, approvata all’unanimità, prevede che la durata del procedimento stabilita sia di 30 giorni a decorrere dalla presentazione della istanza da parte del richiedente. Inoltre saranno effettuate delle verifiche periodiche e comunque almeno una volta per semestre, sui decessi dei titolari di contrassegno invalidi ed una ricognizione relativa al mantenimento dei requisiti.

Gli spazi di sosta personalizzati , già assegnati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, manterranno la loro validità del contrassegno per il parcheggio disabili.