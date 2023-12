Il “Presepe preistorico” dell’Istituto comprensivo “Ladispoli 1” • Terzo Binario News

Quest’anno, la classe 3R dell’Istituto Comprensivo “Ladispoli 1” ha inaugurato la tradizionale preparazione del presepe natalizio in modo innovativo e affascinante, abbracciando il tema didattico dell’anno scolastico dedicato alla Scoperta della Preistoria e dei dinosauri.

Contrariamente alla consueta rappresentazione del presepe, gli insegnanti hanno deciso di collegare la storia della Natività, che commemora l’evento della nascita di Gesù, al tema della Preistoria, unendo due periodi storici apparentemente distanti. Questa scelta ha reso il presepe un’esperienza unica, trasmettendo il significato universale della Natività come fulcro dell’esperienza umana sulla Terra, un elemento trascendente il tempo e lo spazio.

Con grande entusiasmo, i bambini hanno partecipato attivamente alla creazione del presepe, utilizzando il Das per modellare e costruire dinosauri che si sono integrati armoniosamente nella scena natalizia. Il risultato è stato sorprendente e coinvolgente, catturando l’attenzione di tutti, che non hanno potuto fare a meno di rimanere a bocca aperta di fronte a questa interpretazione creativa e originale.

L’iniziativa ha permesso ai bambini di esprimere la propria creatività e di imparare attraverso il coinvolgimento attivo, collegando in modo significativo il tema scolastico alla tradizione natalizia. La scelta di integrare i dinosauri nel presepe ha dimostrato che, nonostante le differenze temporali e storiche, la storia della Natività continua a essere un elemento centrale che collega tutte le epoche e le culture.

La conclusione di questa esperienza è stata segnata da un’atmosfera di entusiasmo e gioia, generata dall’amore per il presepe che ha unito i bambini in un ideale abbraccio di fratellanza. Questa iniziativa non solo ha arricchito la celebrazione natalizia della classe 3R, ma ha anche offerto una prospettiva unica sulla connessione tra la storia umana e l’importanza di valori universali che attraversano il tempo.