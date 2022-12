Consorzio di Bonifica Litorale Nord, dal comune di Cerveteri spiegano chi deve pagare • Terzo Binario News

La sindaca Elena Gubetti informa che in questi giorni alcuni cittadini stanno ricevendo avvisi di pagamento da parte del Consorzio di Bonifica Litorale Nord.

Il Consorzio ha aggiornato il proprio catasto consortile pertanto sono state inseriti cittadini che non avevano mai ricevuto prima richieste di pagamento.

Il pagamento interessa tutti i proprietari di terreni e immobili ricadenti all’interno del perimetro del consorzio (le cosiddette aree rurali) e che non sono serviti da sotto-servizi.

Purtroppo sono state inserite erroneamente aree che sono in zona urbanizzata e quindi non devono versare alcun contributo al Consorzio.

Il Comune di Cerveteri si è attivato subito per chiarire la situazione e per segnalare tutte quelle aree urbanizzate che risultano erratamente come “rurali”.

Tutti coloro che ritengono di aver ricevuto erroneamente la richiesta di pagamento sono invitati a rispondere all’indirizzo di posta elettronica:

infolitoralenord@sigmatel.it

specificando di trovarsi in area urbanizzata e non rurale e che non provvederanno al pagamento del contributo richiesto in quanto non dovuto perché usufruiscono di sotto-servizi regolarmente realizzati nell’area urbanizzata.

Per essere più chiari sono considerate urbanizzate le aree provviste dei servizi:

rete idrica;

fognature;

rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;

strade residenziali;

spazi di sosta o di parcheggio.

È evidente che zone come Cerenova, Valcanneto, Cerveteri o Campo di Mare siano urbanizzate.