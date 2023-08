Consiglio saltato a Civitavecchia, il Pd: “Pronti a firmare lo scioglimento dell'assise” • Terzo Binario News

“Già qualche giorno fa abbiamo sollecitato i Consiglieri Comunali della maggioranza che evidentemente ritengono ormai esaurita l’esperienza del Sindaco Tedesco, di unire le loro firme a quelle dell’opposizione per sfiduciare un’Amministrazione Comunale che sta paralizzando la nostra città.

Oggi, una volta di più, si è avuta l’ennesima conferma di un Consiglio Comunale che non ha più i numeri per approvare nemmeno provvedimenti di routine che servono per il funzionamento degli uffici.

Abbiamo letto dell’iniziativa di alcuni colleghi che hanno protocollato una mozione di sfiducia che dovrà essere discussa in aula ed alla quale, ovviamente, non faremo mancare il nostro voto favorevole.

Riteniamo tuttavia che la strada con più possibilità di riuscita sia la raccolta delle firme necessarie allo scioglimento del Consiglio Comunale con la conseguente caduta dell’amministrazione Tedesco.

Per questo motivo ci impegniamo sin d’ora a predisporre il documento da consegnare al protocollo con i riferimenti all’art.141 del TUEL che tratta lo scioglimento dei Consigli Comunali.

Le nostre firme saranno già sul documento e da quelle partiremo per cercare di raggiungere le tredici necessarie per porre fine a questo stillicidio”.

I consiglieri De Angelis, Di Gennaro, Piendibene, Scilipoti, Tarantino