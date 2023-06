Consiglio comunale a Tolfa: chiesta la calamità naturale per i danni delle piogge • Terzo Binario News

Annunciate alcune variazioni di bilancio per maggiori entrate e approvata la convenzione col centro anziani Aps La Rocca. Chiavoni, dell’opposizione, lamenta la difficoltà nell’ottenere documenti da alcuni uffici

di Cristiana Vallarino

Un breve consiglio comunale oggi pomeriggio a Tolfa è servito per approvare alcune delibere e affrontare la discussione un paio di interrogazioni presentate dal consigliere di minoranza Marcello Chiavoni.

In apertura la sindaca Stefania Bentivoglio ha informato l’assemblea che è stata inoltrata alla Regione la richiesta per il riconoscimento di calamità naturale, così da indenizzare quelle aziende agricole che hanno subito danni dalle recenti piogge. Notizia accolta con piacere da Chiavoni che aveva presentato a questo proposito un odg.

Lo stesso consigliere d’opposizione però ha lamentato la difficoltà riscontratata nell’ottenere dagli uffici comunali competenti – non tutti, ha ribadito – le documentazioni richieste. “Dal personale risposte incomplete e tardive” ha detto, una anomalia che lui definisce “irrispettosa” per cui ha ritenuto di scrivere anche al prefetto.

La sindaca ha quindi risposto all’interrogazione di Chiavoni che, su segnalazione di un cittadino, chiedeva se il vecchio manto erboso del campo di calcio fosse stato smaltito correttamente dalla ditta che ha eseguito il restauro, dato che in un angolo della struttura ci sono da tempo rotoli accatastati. La Bentivoglio ha chiarito che si tratta della copertura del campo di calciotto, il cui smaltimento spetta al Comune, che ci sta lavorando per arrivare alla risoluzione.

Sul fronte delle buone notizie, riferite dalla vice sindaca e assessora al bilancio Laura Pennesi, ci sono le variazioni al bilancio per maggiori entrate, grazie all’adeguamento possibile per le opere indifferibili – a causa dei rincari e delle revisioni dei prezzi – l’amministrazione tolfetana si è vista accordare un aumento di alcuni finanziamenti relativi all’attrattiva del borgo, alla trasformazione delle materne in nido a Tolfa e a Santa Severa nord, alle migliorie per il teatro Claudio. C’è stato poi un contributo alla Sagra del prosciutto.

E’ stata anche votata la convenzione del Comune con il “nuovo” centro anziani, ora Aps (Associazione Promozione Sociale) la Rocca, secondo il recente codice del Terzo Settore. Recependo alcune osservazioni sempre di Chiavoni riguardo aspetti tecnici, relativi alla sicurezza: è stato notato che non viene specificata quale sia la capienza massima consentita ai locali, al piano terra del palazzo comunale. Locali storicamente sede del centro anziani e recentemente ristrutturati.

Oltre alla sindaca, alla vice erano presenti gli assessori Pala e Tagliani, i consiglieri Folli, Mura, Morreale e Lucianatelli e, per l’opposizione, oltre a Chiavoni, Riversi e Curi.