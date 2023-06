Campetti di via Firenze a Ladispoli, il Comune: “Tornano ferro e retina dei quattro canestri” • Terzo Binario News

Dopo alcune segnalazioni dei cittadini che fruiscono dei campetti di basket di via Firenze è stato eseguito, in accordo con il sindaco Alessandro Grando , dal consigliere comunale delegato rapporti Federazioni e Enti sportivi, Stefano Fierli, il sopralluogo per costatare “status quo” dell’impianto.

“Dal sopralluogo – ha commentato Fierli – è scaturita la necessità di avviare immediatamente l’iter di ufficio utile ad un intervento di ripristino dell’attrezzatura sportiva.

Sperando che l’inciviltà deturpante beni pubblici e in particolare modo beni di utilità sportiva e di utilizzo della comunità giovanile possano cessare, l’Amministrazione comunale a breve provvederà alla manutenzione straordinaria nonché ripristino dell’attrezzatura dell’impianto.

In particolare immediatamente ripristineremo il “ferro” e la “retina” dei singoli quattro canestri che sono stati oggetto di azioni di vandalismo. Nel frattempo si sta profilando un progetto di totale riqualificazione dell’intero impianto. Lo sport – ha concluso Fierli – rimane un tema centrale dell’Amministrazione su cui investire per tutelarlo e migliorarlo”.