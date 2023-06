Concerto di beneficenza a Cerenova per dare una zampa a "Gli amici di Old" • Terzo Binario News

Il 17 Giugno, nella cornice magica del “Garden Fruit” a Cerenova si terrà un concerto di beneficenza a favore dell’Associazione di Volontari “GLI AMICI DI OLD”. L’associazione nasce circa un anno fa, con l’obbiettivo di trovare una famiglia ai tanti cagnolini che sono in canile.

Svolgono il loro operato all’interno del canile di Bracciano ormai da tanti anni ma solo a giugno del 2022 le volontarie e i volontari hanno deciso di costituire l’associazione, ciò gli permette di poter ricevere delle piccole donazioni da poter utilizzare per rendere la vita di questi esseri speciali il più dignitosa possibile, acquistando ombreggianti per ripararli dal sole che batte sui box d’estate, facendo qualche analisi in più per chi sta male, acquistare biscottini e scatolette per dare loro un attimo di gioia.

Il sogno di questi meravigliosi volontari e volontarie è vedere il canile prima o poi vuoto ma purtroppo sappiamo che questo non succederà, continueranno comunque a sperare e a lavorare affinché le persone decidano di salvare un cane dal canile, perché l’amore che riceveranno non avrà confini.

La cover band GROOVE MANIACS si adopera da sempre nell’ambito del sociale, ha collaborato per tanti anni con l’associazione AIDO per la donazione degli organi e con l’associazione A.M.I.C.I. Onlus dedicata ai malati di IBD, malattia di cui è affetta la cantante.

Quest’anno invece ha deciso di dedicare il proprio tempo, la propria musica ma sopratutto il proprio affetto a tutti i pelosetti che aspettano anche da 10 anni in un box freddo e senza amore e ai ragazzi e le ragazze di questa meravigliosa associazione.

Anche il GARDEN FRUIT a Cerenova da sempre ospita manifestazioni benefiche e per questo sia l’associazione “Gli amici di OLD” che i “Groove Maniacs” sono molto grati.

Ci sarà ottima musica, Drink, degustazioni Siciliane, tutto condito da storie e racconti sui cani più anziani che aspettano di avere una casa tutta per loro e di qualcuno che li ami.

Non mancate 17 Giugno ore 21 presso il Garden Fruit in Via Etruria Meridionale, 13 a Cerenova.

L’ingresso sarà di €5 a persona interamente devoluti alla causa.

Per info e prenotazioni potete scrivere su messenger direttamente all’organizzatrice “Susanna Latela” o passare al Garden Fruit e lasciare il vostro nome e il numero dei partecipanti.



DATECI UNA ZAMPA!!!

Iban dell’associazione per una donazione volontaria

IT14G0200873210000106709555