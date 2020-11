di Claudio Bellumori

Furto in profumeria a Conca d’Oro. È quanto accaduto nella notte di giovedì 26 novembre (ore3,30) in via Val di Chienti: sul posto gli agenti di Polizia del distretto Fidene.

Il bottino è da quantificare. I proprietari dell’attività sono stati invitati dagli investigatori a sporgere denuncia.

Foto Reporter Montesacro