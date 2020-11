Trullo: occupazione abusiva alle case popolari, famiglia allontanata - Terzo Binario News

L’alloggio è stato poi riconsegnato ad Ater

di Claudio Bellumori

Mattinata movimentata al Trullo. Una famiglia di origine filippina – probabilmente nella serata di mercoledì – ha occupato abusivamente un alloggio popolare, che da poche ore era tornato nella disponibilità dell’Ater. È quanto accaduto giovedì 26 novembre su viale Ventimiglia, lotto cinque, scala L.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo XI Marconi, per gli accertamenti del caso. L’appartamento, come confermato da Ater a Terzo Binario, è stato liberato dagli occupanti che non hanno opposto resistenza.

Secondo quanto appreso, a luglio era deceduto l’inquilino del locale che, mercoledì 25 novembre, è stato riconsegnato all’Ater e che, adesso, è in attesa di una nuova assegnazione.