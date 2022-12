Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali, lunedì un nuovo incontro al Borgo de I Terzi • Terzo Binario News

Ad organizzarlo e promuoverlo, Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri

Prosegue il ciclo di incontri pubblici che Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale del Comune di Cerveteri, sta organizzando nel territorio di Cerveteri per la promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali.

Una serie di incontri giunta al suo terzo appuntamento. Nelle scorse settimane infatti, analogo evento si è svolto con ampia partecipazione di pubblico sia a Cerveteri, all’interno dell’Aula Consiliare del Granarone, che a Valcanneto, con la collaborazione preziosa del Comitato di Zona locale.

Lunedì 19 dicembre alle ore 18:00, l’appuntamento è al Borgo de I Terzi, in Piazza Falcone.

Anche in questa occasione ricco il parterre degli interventi. Oltre al Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti e all’Assessora Francesca Appetiti, interverranno Luigi Moruzzi, promotore CER-V, Andrea Micangeli, docente di sistemi energetici “La Sapienza di Roma”, Mattia D’Arcangeli, docente di ingegneria energetica “La Sapienza di Roma”.

Così come nei precedenti appuntamenti, la cittadinanza è invitata a portare con se la bolletta energetica relativa il dicembre del 2021. Sarà utile per analizzare insieme risparmi e benefici delle Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali.

“Sono molto soddisfatta di come stanno proseguendo gli incontri sulle Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali, un progetto a cui tengo particolarmente e che volta dopo volta riscuotono una partecipazione di pubblico sempre maggiore – ha detto l’Assessore Francesca Appetiti – in questo periodo di crisi e difficoltà economica, con i costi delle bollette che sono fortemente aumentati sia per i privati che per le attività commerciale, moltissime realtà del nord Italia e europee si stanno riunendo in delle Comunità Energetiche Rinnovabili Solidali. Così come accaduto per gli altri incontri, invito la cittadinanza a partecipare numerosa anche all’incontro de I Terzi. Sarà occasione per conoscere una realtà davvero importante e utile per tutti”.