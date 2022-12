Sclerosi Multipla, a Cerveteri il Natale di Aism raccoglie 1205 euro • Terzo Binario News

Soddisfatta Adele Prosperi, Consigliera comunale e Volontaria: “Cerveteri città dal cuore d’oro, sensibilizzare è fondamentale per la Ricerca”

Sclerosi Multipla, a Cerveteri il Natale di Aism raccoglie 1205 euro

“Il Natale di Aism – Associazione Italiana Sclerosi Multipla è stato un grande successo! In pochissimi giorni, raccolti 1205 Euro, un contributo straordinario che andrà a sostenere le attività di Ricerca Scientifica sulla Sclerosi Multipla, una malattia che ad oggi, nonostante il grande lavoro di medici e ricercatori ancora non ha una cura. Da Volontaria e da rappresentante delle Istituzioni, il mio più grande ringraziamento lo rivolgo a Cerveteri, a questa meravigliosa città che anche quest’anno ha rinnovato con grande sensibilità e generosità il proprio sostegno alle attività di Ricerca, per un mondo libero dalla Sclerosi Multipla!”.

A dichiararlo è Adele Prosperi, Consigliera comunale di Cerveteri, Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica e da oltre 8 anni, Volontaria Aism. Oggi, mercoledì 14 dicembre, come accade al termine di ogni iniziativa Aism, la Consigliera comunale ha provveduto all’invio del bonifico bancario all’Associazione.

Sclerosi Multipla, a Cerveteri il Natale di Aism raccoglie 1205 euro

“Al termine di questa straordinaria maratona di solidarietà, voglio fare dei ringraziamenti speciali a tutte quelle persone che anche quest’anno con grande generosità, sensibilità e affetto hanno sostenuto il Natale di AISM – ha dichiarato Adele Prosperi – grazie, grazie di cuore alla cittadinanza tutta, agli Amici conosciuti in queste settimane sui social network che ci hanno contattato per acquistare i prodotti, ai colleghi dell’Amministrazione comunale e a tutti i funzionari comunali, ai Commercianti del Centro Storico e del territorio e a tutti coloro che in qualche modo hanno dato il loro contributo alla Ricerca Scientifica acquistando uno o più prodotti solidali. Una menzione speciale, a tutti gli organizzatori della Festa dell’Olio Nuovo che come sempre ci hanno ospitati tra gli stand di Piazza Santa Maria, permettendoci di allestire il nostro punto solidale. Grazie di cuore a voi tutti!”.

Sclerosi Multipla, a Cerveteri il Natale di Aism raccoglie 1205 euro

“Nessuno, davvero nessuno, si è tirato indietro dall’offrire il proprio contributo a questa causa che ho davvero molto a cuore – conclude Adele Prosperi– la Sclerosi Multipla ancora non ha una cura, ma insieme, possiamo continuare a donare forza e nuova linfa alla Ricerca. Insieme, siamo più forti! Ancora grazie di cuore a tutti!”.

Cerveteri è una città estremamente attiva nel campo della raccolta fondi per l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla. Con la campagna del Natale di AISM la cifra totale di fondi raccolti nel 2022 sale a 2725,00 Euro. Un risultato davvero straordinario che conferma l’attenzione e la sensibilità di una città dal cuore davvero grande.

Sclerosi Multipla, a Cerveteri il Natale di Aism raccoglie 1205 euro