Comune di Cerveteri e Multiservizi piantumano venti nuove alberature a Cerenova • Terzo Binario News

Sono state ultimate questa mattina le operazioni di piantumazione di nuove venti alberature nella Frazione di Cerenova. A realizzarle, la Multiservizi Caerite spa, la municipalizzata del Comune di Cerveteri che gestisce il servizio di manutenzione e gestione del patrimonio arboreo locale.

Si tratta di peri ornamentali, che nella giornata di martedì 24 gennaio gli operai hanno provveduto a mettere a dimora lungo tutto Viale Campo di Mare.

“Così come previsto dal contratto di servizio tra la Municipalizzata e il Comune di Cerveteri, si è provveduto, dopo apposito consulto e autorizzazione dell’agronomo su tipologia e modalità di intervento, alla piantumazione di queste nuove alberature – ha dichiarato Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – in questi anni sul patrimonio arboreo della nostra città abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo istituito il catasto arboreo, inserito la quercia di largo Almuñécar fra gli alberi monumentali italiani. Piantumato centinaia di alberi e avviato una continua e capillare attività di monitoraggio e manutenzione di tutte le alberature comunali. Un lavoro incessante per custodire e migliorare il verde della nostra città che non ci stancheremo mai di proseguire”.