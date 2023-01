Incidente a Fonte Nuova, morti 5 ragazzi • Terzo Binario News

Un ssesto è stato trasportato in ospedale

Alle ore 02.30 circa del 27 gennaio la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato a Fonte Nuova in Via Nomentana n.611 la Squadra VVF 6/A per un incidente stradale.

Una Fiat 500 con sei persone a bordo per cause al vaglio delle forze dell’ordine, si è ribaltata più volte.

Nell’urto sono deceduti cinque ragazzi mentre il sesto è stato trasportato al più vicino ospedale dal 118 presente sul posto.