Comitato Passeggiata Santa Marinella: "Poche garanzie da Tidei" • Terzo Binario News

“Il Sindaco Pietro Tidei ci informa che in una riunione giunta, si è deciso di rinunciare, non si capisce se definitivamente, al Project financing sulla passeggiata optando per una concessione triennale (anziché annuale), dando agio al concessionario di procedere:

1) alla manutenzione e restauro della struttura della passeggiata gravemente usurata

2) ad abbatterne le barriere architettoniche per permettere l’accesso ai disabili sull’arenile.

Il sindaco fa un riferimento molto veloce ad una spesa complessiva di 500 mila euro per effettuare gli interventi descritti.

In attesa che la delibera di giunta suddetta sia reperibile sul sito, il Comitato per la difesa della passeggiata esprime naturalmente soddisfazione per il ritiro del project financing, scelta sbagliata ed auto lesiva, ma chiede maggiori garanzie e maggiore chiarezza sul restauro dell’immobile e sulle strutture necessarie per abbattere le barriere architettoniche.

La spesa prevista dal Sindaco di soli 500 mila euro sembra francamente ridicola.

Inoltre lasciare al privato vincitore del bando triennale una delega in bianco su come realizzare il restauro sembra garantire poco la qualità dell’intervento (che non rientra certo nell’interesse del privato). Il Comitato preferirebbe che sia lo stesso Comune ad occuparsi del restauro della passeggiata anche perché potrebbe usufruire di finanziamenti ad hoc.

Il Comitato auspica che, su quanto espresso, siano forniti maggiori e più rassicuranti dettagli”.

Il Comitato per la passeggiata