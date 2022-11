Fondi alla ricerca con i Cuori di Cioccolato, partita la campagna Telethon • Terzo Binario News

“Grazie! Voglio iniziare così. Uno speciale al mio Grande Amico Matteo Iacomelli, Consigliere Comunale, sempre presente, stavolta.in rappresentanza dell’A.C., Sindaco Tedesco ed Assessore Napoli, impegnati in attività istituzionali fuori città” così Anna Battaglini, referente Telethon del territorio, per presentare la campagna attuale dell’organizzazione.

“Il claim della Campagna 2022 è “Facciamoli diventare grandi” e la risposta che sto ricevendo è magnifica – aggiunge la Battagliani -. All’invito a mobilitarsi per sostenere la Ricerca, sostenere il lavoro dei ricercatori, state rispondendo tutti, con grande entusiasmo. In mille modi diversi, organizzando un punto di raccolta del Cuore di Cioccolato, nelle varie cittadine del territorio che coordino, creando un evento, passando parola tra amici, parenti e colleghi. Ognuno vuole dare il proprio contributo, cioè offrire il proprio tempo alla Fondazione Telethon e supportare concretamente le persone che convivono con una malattia genetica rara, rarissima o senza diagnosi e alle loro famiglie. Insieme facciamo la differenza. Con al nostro fianco la BNL – BNP Paribas, nostra tesoriera da oltre 30 anni”.

La Fondazione Telethon ETS è una delle principali charity biomediche italiane, nata nel 1990 per iniziativa di un gruppo di pazienti con la distrofia muscolare. La missione è arrivare alla cura delle malattie genetiche rare grazie a una ricerca scientifica di eccellenza, selezionata secondo le migliori prassi condivise a livello internazionale.

Dalla fondazione sono stati investiti in ricerca 623,69 milioni di euro, finanziato 2804 progetti con 1676 ricercatori coinvolti e sviluppato due farmaci basati sulla terapia genica, Strimvelis (per il trattamento dell’immunodeficienza grave combinata da deficit di adenosina deaminasi (ADA-SCID)) e Libmeldy (per il trattamento della leucodistrofia metacromatica (MLD)).

A seguire l’elenco dei punti di raccolta, dove si potranno acquistare i Cuori di ciccolato, così come le persone che si sono offerte di distribuirli e pure gli aventi a cui Telethon sarà presente.

Punti di raccolta – banchetti al 23.11.2022

Civitavecchia e litorale Lazio Nord

Negozio Benetton Corso Marconi

Negozio L’Altra Mimosa via Alberto Mario

Vlogging Tour Agenzia Piazza Calamatta

AVIS Civitavecchia Ospedale S.Paolo

StudioLeonardo2000-Giotto Multimedia Via Istria n.10

Il Trittico Via A.De Gasperi 30 Campo dell’Oro

ProLoco Civitavecchia Piazza Fratti

Rita Sciotto Zumba

Professoressa Paola Galli presso I.C. Ennio Galice

Professoressa Roberta Sgrelli e Lina Citro

Amici della Musica Allumiere (Stefania Cammilletti)

Santa Marinella con la Misericordia

Bracciano con la Misericordia

Roma Mercato Magliana

Canale Monterano con la Contrada Carraiola

Ladispoli con Volontarie

Cerveteri con Volontari

Tolfa con AVIS Tolfa

Fiumicino – Fregene, Maccarese, Aranova, Focene con l’Associazione Vivere Fregene

VITERBO

Viterbo città con Azione Cattolica Viterbo e con l’Istituto IISS “F. ORIOLI”

Cellere con AVIS Cellere

Tarquinia con ArteRitmica

Montalto di Castro con Fondazione Solidarietà e Cultura onlus e CSR MARATONDA

Monte Romano con Azione Cattolica Monte Romano

EVENTI

25 novembre Fiumicino-Fregene: evento “La Borsa di Carlotta” a Fregene

26 novembre Polo Culturale di Tolfa Gruppo di Lettura della Biblioteca

26 novembre Roma Elogio alla Bagna Cauda

3 dicembre Isernia Gran Galà 50^ azienda DolceAmaro dei F.lli Papa

4 dicembre Civitavecchia Gara di Pesca Porto di Civitavecchia

11 dicembre Filarmonica di Civitavecchia

15 dicembre Viterbo Fondazione Solidarietà e Cultura onlus e CSR Maratonda

Per ulteriori dettagli il sito www.telethon.it o 340.4808.565