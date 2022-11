Tidei sulle strisce blu a Santa Marinella: "idea di Bacheca, noi abbiamo ridotto gli stalli a pagamento" • Terzo Binario News

“Le bugie hanno le gambe corte e i bugiardi a volte sono anche un po’ smemorati.

Le strisce blu e l’istituzione dei parcheggi a pagamento furono decisioni assunte a varate dall’ ex sindaco Bacheca, lo stesso che oggi millanta assurdi inganni ai danni di cittadini .

Anche se mi ero ripromesso di non replicare più alle idiozie, leggendo certe stupidaggini non posso fare a meno che ristabilire la verità dei fatti.

E sono costretto ancora una volta a farlo nei confronti di personaggi che evidentemente hanno “amnesie” del recente passato e non sono a conoscenza nemmeno delle normative basilari che regolano la pubblica amministrazione”.

Lo afferma in una nota il Sindaco Pietro Tidei

“Leggo con stupore i manifesti affissi in città a nome di liste civiche di centrodestra, non si capisce tra l’altro da chi rappresentate, nei quali emerge tutta la superficialità e la totale ignoranza sulle leggi e le normative che regolano la vita amministrativa di un Ente.

Vengo attaccato per non avere, secondo loro, portato in Consiglio Comunale l’istituzione del piano dei parcheggi a pagamento.

La questione bizzarra, se non ridicola a questo punto, è che la proposta di istituzione delle strisce blu, è stata presentata e avvallata nel 2016, sotto la Giunta Bacheca che iniziò la sperimentazione a Santa Severa, per poi estendere successivamente il progetto, a Santa Marinella.

Questa amministrazione si è soltanto limitata ad attuare tale iniziativa, riducendo anzi di gran numero gli stalli a pagamento ed apportando le dovute migliorie per un piano più efficiente e idoneo alle necessità reale di posti auto e regolamentazione della viabilità urbana.

Chi conosce la legge sa bene che questo tipo di provvedimenti possono essere approvati dalla Giunta Comunale e non dal Consiglio, ma evidentemente “lor signori”, presi dalla fretta di insultare e criticare tutto ciò che capita, oltre alla pessima figura politica, hanno dimostrato di non conoscere neanche gli iter amministrativi più semplici.

Mi rivolgo a questo punto al Consigliere Calvo, all’epoca delegato alla Polizia Locale, che dovrebbe invece conoscere la macchina amministrativa, vista e considerata anche la sua indubbia esperienza in questo settore.

Sono certo che i cittadini -conclude il Sindaco – non si faranno ingannare da questi incantatori di serpenti, che pur di criticare ogni nostra azione e sono disposti a stravolgere la realtà dei fatti’.

Il Sindaco Pietro Tidei