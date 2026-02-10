Libri a Civitavecchia, venerdì Book Faces e Unuci presentano "I signori del buio" di Marco Milani • Terzo Binario News

Book Faces e UNUCI questa settimana ospitano il secondo “Incontro d’autore” dell’anno: venerdì c’è Marco Milani con “I signori del buio”.

Marco Milani, persona nota nel panorama culturale locale da anni, ex assessore alla cultura di Ladispoli, scrittore navigato e con alle spalle numerosi premi, ultimo a dicembre il “Fiorino d’oro” di Firenze proprio con il nuovo romanzo che presenterà dialogando con Marco Salomone, presidente di Book Faces, e Oliviero Zoia, segretario Nazionale ANVGD.

“I signori del buio” alle 17:45 presso la Sala Gurrado porterà i presenti ad una riflessione profonda sulla storia delle foibe, sulla memoria negata e sul coraggio di guardare il buio per ridare voce alla storia.

“Marco Milani, oltre che essere nostro socio – dice Salomone – È anche un caro amico. Rugbysta, bravissimo autore di storie e di romanzi appassionanti, in possesso di uno stile capace di attirare e incantare con parole semplici e profonde, Milani con questo libro va oltre quelle che sono state le tragedie delle foibe e del dopoguerra, portandoci ad affrontare i drammi del mondo attuale per provare a capirli e a risolverli.”

Ci sarà il consueto momento del firmacopie da parte dell’autore, a portare i volumi in vendita sarà la libreria “Dettagli”.